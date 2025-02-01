ХК «Ростов» проиграл на своем поле клубу «Динамо-Алтай»

Хоккейный клуб «Ростов» уступил 2:3 команде «Динамо-Алтай». Об этом сообщается на сайте ростовского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Игра состоялась 31 января в рамках очередного тура Всероссийской хоккейной лиги.

Как отмечается на сайте «Ростова», в третьем периоде встречи случилась массовая драка между игроками команды. Концовка встречи затянулась из-за видеопросмотра на предмет наложения большого штрафа.

Следующую игру ХК «Ростов» проведет 2 февраля против «Металлурга» из Новокузнецка.

Сергей Иванов