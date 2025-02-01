Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ХК «Ростов» проиграл на своем поле клубу «Динамо-Алтай»

Хоккейный клуб «Ростов» уступил 2:3 команде «Динамо-Алтай». Об этом сообщается на сайте ростовского клуба.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Игра состоялась 31 января в рамках очередного тура Всероссийской хоккейной лиги.

Как отмечается на сайте «Ростова», в третьем периоде встречи случилась массовая драка между игроками команды. Концовка встречи затянулась из-за видеопросмотра на предмет наложения большого штрафа.

Следующую игру ХК «Ростов» проведет 2 февраля против «Металлурга» из Новокузнецка.

Сергей Иванов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...