Военный госпиталь Минобороны в Ижевске может получить дополнительных сотрудников

Ижевскому филиалу военного госпиталя Минобороны РФ, где проходят лечение участники СВО, могут выделить дополнительных сотрудников. Об этом в Telegram заявил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев после того, как посетил медучреждение вместе с министром здравоохранения Сергеем Багиным 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Журавлев, Telegram Фото: Александр Журавлев, Telegram

«Чтобы разгрузить медперсонал от документации, рассмотрим вариант выделения дополнительных сотрудников. Компьютерами их обеспечим»,— написал господин Журавлев.

Он добавил со ссылкой на слова военнослужащих, что благодаря выделению гражданского хирурга прием в военном госпитале стал идти быстрее. Ранее к специалисту собирались большие очереди. «При этом нельзя сказать, что проблема решена полностью — работаем дальше»,— отметил руководитель администрации главы и правительства республики.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что военный госпиталь получит гражданского хирурга после сообщений о длинных очередях, образовавшихся из-за нехватки специалистов.