Пермский медуниверситет открывает кафедру интегративной медицины на базе ГКБ №4

С 1 февраля на базе Городской клинической больницы №4 начнет работу кафедра интегративной медицины Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе вуза.

Кафедра будет заниматься обучением врачей по неврологии, рентгенологии и ультразвуковой диагностике в рамках программ повышения квалификации (в том числе онлайн), а также подготовкой студентов и ординаторов рентгенологии. Как рассказал завкафедрой, заведующий неврологическим отделением ГКБ №4 Алексей Кулеш, преподавать на кафедре будут практикующие врачи, а в обучении планируется применять интегративный подход — занятия будет вести команда специалистов (невролог, врач УЗД, врач МРТ, кардиолог).

«Цель – мультидисциплинарное обучение преимущественно в рамках программ повышения квалификации с применением кейсориентированных технологий. В 2023 г. 46% россиян умерли от болезней системы кровообращения. Ежегодно более 500 тыс. человек переносят инсульт, который остается одной из основных причин инвалидизации населения. Мультидисциплинарный подход, эффективно применяемый в лечении инсульта, требует аналогичных принципов обучения членов «кардиоваскулярной команды», - рассказал завкафедрой. По его словам, обучение начнется с нового семестра.