Экс-руководитель муниципального подрядчика «М-стандарт-Юг» пошел под суд во второй раз

Кировский районный суд Ростова начнет рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является бывший генеральный директор ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко, которого обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает donnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным издания, Ивана Гуляренко будут судить за действия, которые он совершил, будучи гендиректором компании. По версии следствия, руководитель ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко во время непогоды в декабре 2023 года «не принял меры по надлежащей обработке улиц противогололёдными материалами, в результате чего из-за падения на скользких тротуарах пострадали пешеходы, их здоровью был причинён вред различной степени тяжести».

ООО «М-стандарт-Юг» является подрядчиком по уборке, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Ростова.

Отметим, что Иван Гуляренко сядет на скамью подсудимых Кировского райсуда уже во второй раз.

Как писал «Ъ-Ростов», в ноябре 2024 года суд приговорил экс-руководителя ООО «М-стандарт-Юг» к одному году и шести месяцам лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК России).

Установлено, что генеральный директор ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко и генеральный директор ООО «Тактика-групп» Александр Гуляренко изготовили поддельные распоряжения о переводе средств на сумму более 4 млн руб. при осуществлении работ в рамках муниципального контракта по обслуживанию объектов улично-дорожной сети города. Противоправные действия позволили предпринимателям через подконтрольные счета обналичивать бюджетные средства, поступающие ООО «М-стандарт-Юг» в рамках контракта.

Сергей Иванов