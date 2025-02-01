В Казани задержали жителя Башкирии за кражу алкоголя из гипермаркета

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Башкирии за кражу алкоголя из гипермаркета, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в магазине на улице Адоратского. Охранник заметил на видеомониторе, как посетитель взял с открытого стеллажа несколько бутылок коньяка, спрятал их в пакет и вышел из магазина, не оплатив товар.

После срабатывания тревожной кнопки прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемого у выхода из гипермаркета. Сумма похищенного составила более 3 тыс. руб. Задержанным оказался житель Башкирии 1991 г.р. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Анар Зейналов