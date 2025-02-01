Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Аэропорт Ульяновска в 8:30 по мск возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения вводились сегодня, 1 февраля, для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аэропорт Ульяновска уже несколько раз с начала года приостанавливал полеты, в предыдущий раз 24 января. Как правило, подобные ограничения вводят на фоне атак беспилотников. По данным Минобороны, в течение ночи сбили девять БПЛА над Брянской, Белгородской и Саратовской областями.