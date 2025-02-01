Удалились от работы

В 2024 году краснодарские работодатели разместили на hh.ru около 20 тыс. вакансий для удаленной работы, а в целом по Кубани — 46 тыс. предложений. Годом ранее на сайте было опубликовано около 29,1 тыс. региональных позиций, предполагающих дистанционный формат занятости и 15,8 тыс. позиций по городу. Эксперты объясняют рост интереса кандидатов к «удаленке» развитием информационных технологий и увеличением числа компаний, предлагающих работу из дома.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Краснодарский рынок труда демонстрирует устойчивый рост интереса к удаленной работе. В прошлом году местные работодатели открыли 20 тыс. ввакансий, предполагающих дистанционный формат занятости, рассказали в hh.ru. Региональные компании разместили на сайте около 46 тыс. таких предложений. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составляли 15,8 тыс. (+26,5%) и 29,1 тыс. (+58%) соответственно.

В декабре 2024 года в Краснодаре среди профобластей с наибольшим числом вакансий, предполагающих онлайн-занятость, лидировали: продажи и обслуживание клиентов, IT, маркетинг, реклама и PR, финансы и бухгалтерия, строительство и недвижимость, управление персоналом, а также наука и образование, рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова. По словам специалиста, ключевой причиной популярности удаленной работы на Кубани стала экономия времени на дорогу. Этот фактор также назвали 72% жителей региона, согласно опросу, проведенному представителями компании.

Кроме того, в качестве преимуществ дистанционной работы кубанцы отметили гибкость в организации рабочего времени (50%) и возможность поддерживать идеальный work-life balance (33%).

«За последние пять лет в России в целом количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, выросло в 7,6 раза. Расширился спектр специализаций, для которых доступна удаленка. <…> Предложение гибких условий работы, в том числе, удаленный или гибридный график — это один из способов удешевить подбор кадров»,— отметила госпожа Лавренова.

«Предложение гибких условий работы, в том числе, удаленный или гибридный график — это один из способов удешевить подбор кадров»

Директор южного филиала также подчеркивает, что компании, предлагающие вакансии «на удаленке» приглашают в 3,5 раза больше кандидатов и имеют дисконт по зарплате в среднем 18%. По ее словам, подобный формат выстраивания корпоративных процессов позволяет привлекать людей из разных субъектов РФ, предлагая им заработную плату выше, чем в их регионе, но ниже, чем в Москве.

По мнению психолога Юлии Былевой, процесс перехода на удаленную работу может вызвать стресс по нескольким причинам, включая сокращение социальных контактов и изменение рабочего режима. Специалист заявляет, что оба фактора часто приводят к утрате мотивации, ведь домашняя обстановка не всегда способствует концентрации.

«Для облегчения процесса адаптации психологи рекомендуют несколько подходов. Во-первых, стоит спланировать свое время и начинать день с самых сложных задач. Во-вторых, важно придумать вознаграждения за выполнение рабочих задач — например, посетить давно желаемое место или заняться хобби. Также полезно организовать рабочее пространство, избавившись от отвлекающих факторов, или найти единомышленников, чтобы избежать чувства изоляции»,— комментирует госпожа Былева.

«Для облегчения процесса адаптации психологи рекомендуют несколько подходов. Во-первых, стоит спланировать свое время и начинать день с самых сложных задач. Во-вторых, важно придумать вознаграждения за выполнение рабочих задач — например, посетить давно желаемое место или заняться хобби.

Краснодарский специалист в сфере IT Дамир Сапиев также подчеркивает, что продолжительное нахождение в четырех стенах заметно влияет на эмоциональное состояние. Также он отметил, что организация рабочего пространства в домашних условиях может быть затруднена, особенно в небольших квартирах.

Директор по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирина Дробышева говорит, что Краснодар привлекает амбициозных специалистов из других регионов, часто обладающих узкоспециализированными навыками. Их интересует возможность работать удаленно или в гибридном формате в краевой столице, не посещая офис ежедневно. Учитывая удаленность районов Краснодара друг от друга в сочетании с пробками в часы пик гибкий формат работы становится более эффективным, поскольку сотрудник остается сосредоточенным на задачах, не теряя время на дорогу.

Учитывая удаленность районов Краснодара друг от друга в сочетании с пробками в часы пик гибкий формат работы становится более эффективным, поскольку сотрудник остается сосредоточенным на задачах, не теряя время на дорогу

«В строительной отрасли возможности для частичной или полной удаленной работы ограничены. Основная нагрузка остается на строителях, которые независимо от погодных условий выполняют свою работу, обеспечивая своевременную сдачу объектов. Однако на дистанционный формат можно перевести широкий круг специалистов, включая архитекторов, дизайнеров, землеустроителей, маркетологов, PR-специалистов, сотрудников ПТО и закупок. И это далеко не полный перечень»,— считает госпожа Дробышева.

Преподаватель истории в онлайн-школе Тамара Тарасова из Краснодара отмечает, что преимуществами удаленной работы являются: возможность сотрудничать с перспективными компаниями из столицы и крупных городов, оставаясь в городе. Однако, добавляет эксперт, что отсутствие гибридного формата лишает чувства принадлежности к компании и определенных преимуществ: «Корпоративы и тимбилдинги проводятся в Санкт-Петербурге и Москве, и коллегам из отдаленных регионов сложно участвовать, что создает определенные трудности».

Нурий Бзасежев