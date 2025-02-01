31 января на дорогах Казани в ДТП пострадал один человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

На пешехода был совершен наезд, когда он пересекал нерегулируемый пешеходный переход.

Всего за сутки поступило 184 сообщения о ДТП, из которых 40 — с материальным ущербом. Кроме этого, были задержаны шесть водителей в нетрезвом состоянии, еще один — без водительских прав. В отделение полиции был доставлен один человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов