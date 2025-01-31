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Полиция проверяет обстоятельства нападения таксиста на ребенка в Ростове

В полицию поступило сообщение о нападении водителя такси на несовершеннолетнего. Правоохранители начали проверку по данному факту. В ходе нее будут установлены все обстоятельства инцидента. Об этом информирует ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно распространившейся в соцсетях информации, водитель такси схватил ребенка за капюшон и посадил в машину против его воли. До этого между ними произошел конфликт из-за того, что несовершеннолетний кинул камень в автомобиль. Очевидец инцидента, жительница Ростова, позвонила в полицию.

Также сообщалось, что водитель нарушил несколько правил дорожного движения.

Анна Анисова

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