Полиция проверяет обстоятельства нападения таксиста на ребенка в Ростове

В полицию поступило сообщение о нападении водителя такси на несовершеннолетнего. Правоохранители начали проверку по данному факту. В ходе нее будут установлены все обстоятельства инцидента. Об этом информирует ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно распространившейся в соцсетях информации, водитель такси схватил ребенка за капюшон и посадил в машину против его воли. До этого между ними произошел конфликт из-за того, что несовершеннолетний кинул камень в автомобиль. Очевидец инцидента, жительница Ростова, позвонила в полицию.

Также сообщалось, что водитель нарушил несколько правил дорожного движения.

Анна Анисова