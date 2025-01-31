На Кубани досрочно отремонтировали 34 многоквартирных дома

В Краснодарском крае досрочно выполнили программу капитального ремонта 2025 года в 11 муниципальных образованиях. Строители обновили 34 многоквартирных дома, выполнив около 70 различных видов работ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

План полностью реализовали в Тбилисском, Белоглинском, Выселковском, Крыловском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Мостовском, Успенском, Тихорецком районах и Горячем Ключе.

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, среди наиболее частых виды работ — ремонт крыш и инженерных систем. Власти Кубани продолжат наращивать темп, чтобы обеспечить жителям безопасность.

Всего в 2025 году на Кубани запланировали ремонт более 680 домов, где проживают 65 тыс. человек. Программа включает около 1,4 тыс. видов работ: обновление 740 инженерных систем, ремонт 380 крыш, реконструкцию 327 фасадов и замену 107 лифтов в 33 домах.

Анна Гречко