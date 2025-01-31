Шоу Юлии Ахмедовой, кинокартина «Дорога через зиму» и концерт Стаса Пьехи

Когда пройдет показ оперы «Князь Игорь», где состоится концерт «Времена Вивальди», и что включает джазовая программа Back to Roots. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

1 февраля (суббота)

В кинотеатре «Победа» выступят новосибирские поэты. Мероприятие пройдет в рамках выставочного проекта художника-графика Анастасии Гуровой «Дорога через зиму». Соорганизатором проекта выступила галерея визуального искусства TAYIROVA. Art Conception. Начало в 18:00.

2 февраля (воскресенье)

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В НОВАТе пройдет показ оперы «Князь Игорь» Александра Бородина по мотивам выдающегося произведения древнерусской литературы «Слова о полку Игореве». Впервые ее представили на сцене новосибирского театра в 1949 году. Начало в 17:00.

3 февраля (понедельник)

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В кинотеатре «Победа» оператор Алишер Хамидходжаев представит свой фильм «Снег в моем дворе». Картина рассказывает историю двух друзей. Притом, что жизнь их сложилась противоположным образом, их связывают общие детские воспоминания. Фильм был снят в России и Грузии. Начало в 19:00.

4 февраля (вторник)

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В НОВАТе пройдет концерт «Времена Вивальди». Произведения яркого представителя барокко исполнит детский хор театра и ансамбля «Музыка для нас». Музыканты сыграют фрагменты из кантаты «Глория» (Gloria), написанной в 1716 году для церковной службы в венецианском благотворительном приюте для сирот Pio Ospedale Delia Pieta. Начало в 19:00.

5 февраля (среда)

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В ДК им. Октябрьской революции выступит трио Алексея Подымкина (Москва) с концертом Back to Roots. Музыканты сыграют новые вокальные и инструментальные аранжировки классических джазовых произведений известных композиторов — Антонио Карлоса Жобима, Дюка Эллингтона, Ирвина Берлина и других.

6 февраля (четверг)

На сцене Дома ученых СО РАН выступит стенд-ап комик Юлия Ахмедова. Последний раз она выступала перед широкой публикой два года назад. За это время она подготовила новую программу, в которой поделится переживаниями из личной жизни. Начало в 19:00.

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В киноконцертном зале им. Маяковского выступит поэт, композитор и певица Ирина Дубцова. Исполнительница — обладатель множества наград и премий, в том числе «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». Начало в 19:00.

7 февраля (пятница)

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В ДК железнодорожников пройдет выступление Стаса Пьехи. В 2003–2004 годах певец сотрудничал с группой «Пелагея», после чего принял участие в музыкальном телепроекте «Первого канала» «Фабрика звезд-4», что принесло ему широкую популярность. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова