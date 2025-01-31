Шоу Юлии Ахмедовой, кинокартина «Дорога через зиму» и концерт Стаса Пьехи
Куда сходить в Новосибирске на этой и следующей неделе
Когда пройдет показ оперы «Князь Игорь», где состоится концерт «Времена Вивальди», и что включает джазовая программа Back to Roots. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».
1 февраля (суббота)
В кинотеатре «Победа» выступят новосибирские поэты. Мероприятие пройдет в рамках выставочного проекта художника-графика Анастасии Гуровой «Дорога через зиму». Соорганизатором проекта выступила галерея визуального искусства TAYIROVA. Art Conception. Начало в 18:00.
2 февраля (воскресенье)
Фото: В.Мясников
В НОВАТе пройдет показ оперы «Князь Игорь» Александра Бородина по мотивам выдающегося произведения древнерусской литературы «Слова о полку Игореве». Впервые ее представили на сцене новосибирского театра в 1949 году. Начало в 17:00.
3 февраля (понедельник)
Фото: Look Film
В кинотеатре «Победа» оператор Алишер Хамидходжаев представит свой фильм «Снег в моем дворе». Картина рассказывает историю двух друзей. Притом, что жизнь их сложилась противоположным образом, их связывают общие детские воспоминания. Фильм был снят в России и Грузии. Начало в 19:00.
4 февраля (вторник)
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В НОВАТе пройдет концерт «Времена Вивальди». Произведения яркого представителя барокко исполнит детский хор театра и ансамбля «Музыка для нас». Музыканты сыграют фрагменты из кантаты «Глория» (Gloria), написанной в 1716 году для церковной службы в венецианском благотворительном приюте для сирот Pio Ospedale Delia Pieta. Начало в 19:00.
5 февраля (среда)
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В ДК им. Октябрьской революции выступит трио Алексея Подымкина (Москва) с концертом Back to Roots. Музыканты сыграют новые вокальные и инструментальные аранжировки классических джазовых произведений известных композиторов — Антонио Карлоса Жобима, Дюка Эллингтона, Ирвина Берлина и других.
6 февраля (четверг)
На сцене Дома ученых СО РАН выступит стенд-ап комик Юлия Ахмедова. Последний раз она выступала перед широкой публикой два года назад. За это время она подготовила новую программу, в которой поделится переживаниями из личной жизни. Начало в 19:00.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В киноконцертном зале им. Маяковского выступит поэт, композитор и певица Ирина Дубцова. Исполнительница — обладатель множества наград и премий, в том числе «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». Начало в 19:00.
7 февраля (пятница)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В ДК железнодорожников пройдет выступление Стаса Пьехи. В 2003–2004 годах певец сотрудничал с группой «Пелагея», после чего принял участие в музыкальном телепроекте «Первого канала» «Фабрика звезд-4», что принесло ему широкую популярность. Начало в 19:00.
Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ