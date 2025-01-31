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Строительство модульной больницы в станице Вешенская близится к завершению

Строительство модульного здания педиатрического отделения в станице Вешенская находится в стадии завершения. Площадь нового медицинского учреждения — 1 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава администрации Шолоховского района Олег Дельнов.

Фото: Telegram-канал главы администрации Шолоховского района

Фото: Telegram-канал главы администрации Шолоховского района

Здание монтируется на территории ЦРБ. В настоящее время на объекте ведутся работы по оснащению помещений мебелью, а также оборудованием.

По словам господина Дельнова, в ближайшее время объект будет полностью готов и передан медработникам. После этого строители приступят к выборочному ремонту здания поликлиники ЦРБ.

Анна Анисова

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