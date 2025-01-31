Водителя со 100 неоплаченными штрафами задержали в Ярославле

В Ярославле задержали 23-летнего водителя, который не оплатил более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Водитель сам обратился в ведомство, чтобы оформить ДТП. При проверке информации сотрудники полиции выяснили, что за ним числятся неоплаченные штрафы, 94 из которых — за нарушение скоростного режима. Данные сразу передали судебным приставам, которые арестовали автомобиль нарушителя.

Сотрудники ГАИ составили в отношении водителя протоколы за неуплату штрафов, которые будет рассматривать мировой суд. Ждать вынесения решения молодой человек будет в помещении территориального органа внутренних дел для административно-задержанных.

Алла Чижова