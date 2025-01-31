Мошенники похитили у пенсионерки из Ростова более 2 млн рублей

73-летняя жительница донской столицы стала жертвой телефонных мошенников, которые в общей сложности похитили у нее около 2 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником почты и сообщил, что ей пришла посылка. Якобы для уточнения информации по доставке она назвала код в смс-сообщении по просьбе собеседника. После этого разговор прервался.

На следующий день ростовчанке позвонил неизвестный по видеосвязи в одном из мессенджеров и представился сотрудником силового ведомства. Он рассказал женщине, что ее персональными данными завладели мошенники и намереваются похитить деньги, а для большей убедительности показал удостоверение.

Затем потерпевшей позвонила девушка и сообщила, что будет координировать ее действия в целях сохранения сбережений. По ее рекомендации заявительница отправилась в один из банков. Там она сняла со сберегательного счета 1,7 млн руб.

Мошенница убедила ростовчанку в том, что деньги необходимо поместить на безопасную ячейку другой финансовой организации. Для этого нужно было положить их в коробку из-под обуви и передать курьеру, который ждал у дома. Пенсионерка выполнила указанные действия. Далее она пошла в другой банк, получила со счета еще 350 тыс. руб. наличными и внесла их на расчетный счет, продиктованный неизвестной.

После этого потерпевшую отправили в еще один банк и снять часть сбережений. Сотрудница организации объяснила пенсионерке, что она стала жертвой мошенников и посоветовали обратиться в полицию.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Анна Анисова