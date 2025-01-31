Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мошенники похитили у пенсионерки из Ростова более 2 млн рублей

73-летняя жительница донской столицы стала жертвой телефонных мошенников, которые в общей сложности похитили у нее около 2 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником почты и сообщил, что ей пришла посылка. Якобы для уточнения информации по доставке она назвала код в смс-сообщении по просьбе собеседника. После этого разговор прервался.

На следующий день ростовчанке позвонил неизвестный по видеосвязи в одном из мессенджеров и представился сотрудником силового ведомства. Он рассказал женщине, что ее персональными данными завладели мошенники и намереваются похитить деньги, а для большей убедительности показал удостоверение.

Затем потерпевшей позвонила девушка и сообщила, что будет координировать ее действия в целях сохранения сбережений. По ее рекомендации заявительница отправилась в один из банков. Там она сняла со сберегательного счета 1,7 млн руб.

Мошенница убедила ростовчанку в том, что деньги необходимо поместить на безопасную ячейку другой финансовой организации. Для этого нужно было положить их в коробку из-под обуви и передать курьеру, который ждал у дома. Пенсионерка выполнила указанные действия. Далее она пошла в другой банк, получила со счета еще 350 тыс. руб. наличными и внесла их на расчетный счет, продиктованный неизвестной.

После этого потерпевшую отправили в еще один банк и снять часть сбережений. Сотрудница организации объяснила пенсионерке, что она стала жертвой мошенников и посоветовали обратиться в полицию.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Анна Анисова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...