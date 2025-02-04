Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Изображая воздух. Русский импрессионизм»

Дата: с 14 февраля по 1 июня Место: Музей русского импрессионизма

Русский импрессионизм уже успел стать устойчивым понятием в истории искусства. Именно в России импрессионизм отличали более демократичные сюжеты: пикники, чаепития, катания в лодке, посещения кафе и театров. Приобрел популярность также «русский мотив»: на смену вибрирующим бульварам Парижа пришли улицы уездных русских городов. Экспозиция состоит из работ Константина Коровина, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря и других художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Станислав Жуковский. Летнее утро. Усадьба Рождествено. 1918. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник Игорь Грабарь. Иней. 1904. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров Станислав Жуковский. Осень. Терраса. 1910-е. Частное собрание, Москва Константин Горбатов. Улица провинциального города. 1920. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник Дмитрий Щербиновский. Пароход. 1902. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Константин Коровин. Бульвар в Париже. Из серии «Парижские огни». 1912. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева Николай Богданов-Бельский. Лето. 1911. Собрание Музея русского импрессионизма Александр Богомазов. Портрет Ванды. 1907–1908. Частное собрание, Москва Следующая фотография 1 / 8 Станислав Жуковский. Летнее утро. Усадьба Рождествено. 1918. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник Игорь Грабарь. Иней. 1904. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров Станислав Жуковский. Осень. Терраса. 1910-е. Частное собрание, Москва Константин Горбатов. Улица провинциального города. 1920. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник Дмитрий Щербиновский. Пароход. 1902. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Константин Коровин. Бульвар в Париже. Из серии «Парижские огни». 1912. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева Николай Богданов-Бельский. Лето. 1911. Собрание Музея русского импрессионизма Александр Богомазов. Портрет Ванды. 1907–1908. Частное собрание, Москва

«Это случилось сегодня»

Дата: до 22 февраля Место: Галерея Art & Brut

Выставка «Это случилось сегодня» — это в первую очередь погружение в повседневность, представленную через призму личного восприятия художницы. Ася Мотина, исследуя знакомый район, находит в привычных объектах и местах нечто необычное, что порождает чувство загадки. Раскрывая красоту обыденности, она через свои работы пересматривает отношение к окружающему миру и призывает обратить внимание на детали, которые обычно остаются незамеченными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ася Мотина. Чувство вины Ася Мотина. Аквариум Ася Мотина. Похищение Ася Мотина. Светлячки Ася Мотина. Придёт серенький волчок Ася Мотина. Рождение Венеры Ася Мотина. Смена сезонов Следующая фотография 1 / 7 Ася Мотина. Чувство вины Ася Мотина. Аквариум Ася Мотина. Похищение Ася Мотина. Светлячки Ася Мотина. Придёт серенький волчок Ася Мотина. Рождение Венеры Ася Мотина. Смена сезонов

«Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение»

Дата: до 2 ноября Место: Третьяковская галерея

В Третьяковской галерее представлена картина Репина, находившаяся на реставрации четыре года. Помимо картины на выставке также представлены живописные этюды и эскизы Репина из коллекции галереи, которые погружают зрителя в процесс творческих размышлений художника над образами. В витринах экспонируются архивные материалы, которые рассказывают историю картины, включая ее выставление на передвижных экспозициях, случаи цензурных запретов и нападения 1913 года. Все это иллюстрируется архивными документами и фотографиями-картограммами, а также современными отчетами о последнем этапе реставрации после атак 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Иван Новиков-Двинский Фото: Иван Новиков-Двинский Фото: Иван Новиков-Двинский Фото: Иван Новиков-Двинский Следующая фотография 1 / 4 Фото: Иван Новиков-Двинский Фото: Иван Новиков-Двинский Фото: Иван Новиков-Двинский Фото: Иван Новиков-Двинский

«Неизвестный Щукин. Не только новое искусство»

Дата: до 16 марта Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Меценат Сергей Иванович Щукин известен своей впечатляющей коллекцией, в которую входили работы импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо и других художников. Выставка в Пушкинском музее организована как путешествие по цивилизациям и странам: каждый экспонат, находившийся в доме Сергея Ивановича в начале XX века, отражает вкусы и интересы семьи Щукиных. Среди работ находятся примеры наследия Древнего Египта, Китая и Японии, произведения европейского барокко, а также элементы русской усадебной и религиозной культуры XVII–XIX веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Абель Гриммер. Проповедь в церкви. 1597 Джованни Баттиста Караччьоло. Жертвоприношение Авраама. 1615-1620 Поль Гоген. VAIRAUMATI TEI OA (Ее звали Вайраумати). 1892 Дмитрий Мельников. Портрет С. И. Щукина Поль Сезанн. Пьеро и Арлекин Следующая фотография 1 / 5 Абель Гриммер. Проповедь в церкви. 1597 Джованни Баттиста Караччьоло. Жертвоприношение Авраама. 1615-1620 Поль Гоген. VAIRAUMATI TEI OA (Ее звали Вайраумати). 1892 Дмитрий Мельников. Портрет С. И. Щукина Поль Сезанн. Пьеро и Арлекин

ТЕАТР

«Научи меня жить»

Дата: 12 февраля Место: Театр эстрады

«Научи меня жить» — моноспектакль, главную и единственную роль в котором играет Максим Аверин. Это не творческая встреча, а полноценная постановка, в которой актер выстраивает диалог со зрителем через свою игру и произведения сразу нескольких авторов. Помимо монологов в постановке также звучат стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Роберта Рождественского и Владимира Высоцкого. Песни советских и российских композиторов, видеоряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Максим Аверин в моноспектакле «Научи меня жить»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Актер Максим Аверин в моноспектакле «Научи меня жить»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

«Анна Каренина»

Дата: С 18 по 23 февраля Место: Московский театр оперетты

Мюзикл по одному из самых важных и программных произведений Льва Толстого получил признание критиков. С момента своей премьеры на сцене он был представлен более 800 раз как в России, так и за границей. Помимо музыки и актерской игры постановка наполнена высокотехнологичными и мультимедийными декорациями. В центре сюжета — знакомая всем история любви замужней Анны Карениной и молодого офицера Алексея Вронского, которая разворачивается на фоне дворянской роскоши второй половины XIX века.