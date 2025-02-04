Культповестка
Что делать в Москве в феврале
ВЫСТАВКИ
«Изображая воздух. Русский импрессионизм»
Дата: с 14 февраля по 1 июня
Место: Музей русского импрессионизма
Русский импрессионизм уже успел стать устойчивым понятием в истории искусства. Именно в России импрессионизм отличали более демократичные сюжеты: пикники, чаепития, катания в лодке, посещения кафе и театров. Приобрел популярность также «русский мотив»: на смену вибрирующим бульварам Парижа пришли улицы уездных русских городов. Экспозиция состоит из работ Константина Коровина, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря и других художников.
«Это случилось сегодня»
Дата: до 22 февраля
Место: Галерея Art & Brut
Выставка «Это случилось сегодня» — это в первую очередь погружение в повседневность, представленную через призму личного восприятия художницы. Ася Мотина, исследуя знакомый район, находит в привычных объектах и местах нечто необычное, что порождает чувство загадки. Раскрывая красоту обыденности, она через свои работы пересматривает отношение к окружающему миру и призывает обратить внимание на детали, которые обычно остаются незамеченными.
«Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение»
Дата: до 2 ноября
Место: Третьяковская галерея
В Третьяковской галерее представлена картина Репина, находившаяся на реставрации четыре года. Помимо картины на выставке также представлены живописные этюды и эскизы Репина из коллекции галереи, которые погружают зрителя в процесс творческих размышлений художника над образами. В витринах экспонируются архивные материалы, которые рассказывают историю картины, включая ее выставление на передвижных экспозициях, случаи цензурных запретов и нападения 1913 года. Все это иллюстрируется архивными документами и фотографиями-картограммами, а также современными отчетами о последнем этапе реставрации после атак 2018 года.
«Неизвестный Щукин. Не только новое искусство»
Дата: до 16 марта
Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина
Меценат Сергей Иванович Щукин известен своей впечатляющей коллекцией, в которую входили работы импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо и других художников. Выставка в Пушкинском музее организована как путешествие по цивилизациям и странам: каждый экспонат, находившийся в доме Сергея Ивановича в начале XX века, отражает вкусы и интересы семьи Щукиных. Среди работ находятся примеры наследия Древнего Египта, Китая и Японии, произведения европейского барокко, а также элементы русской усадебной и религиозной культуры XVII–XIX веков.
ТЕАТР
«Научи меня жить»
Дата: 12 февраля
Место: Театр эстрады
«Научи меня жить» — моноспектакль, главную и единственную роль в котором играет Максим Аверин. Это не творческая встреча, а полноценная постановка, в которой актер выстраивает диалог со зрителем через свою игру и произведения сразу нескольких авторов. Помимо монологов в постановке также звучат стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Роберта Рождественского и Владимира Высоцкого. Песни советских и российских композиторов, видеоряд.
Актер Максим Аверин в моноспектакле «Научи меня жить»
Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ
«Анна Каренина»
Дата: С 18 по 23 февраля
Место: Московский театр оперетты
Мюзикл по одному из самых важных и программных произведений Льва Толстого получил признание критиков. С момента своей премьеры на сцене он был представлен более 800 раз как в России, так и за границей. Помимо музыки и актерской игры постановка наполнена высокотехнологичными и мультимедийными декорациями. В центре сюжета — знакомая всем история любви замужней Анны Карениной и молодого офицера Алексея Вронского, которая разворачивается на фоне дворянской роскоши второй половины XIX века.