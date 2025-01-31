В Ульяновской области подруги отдали мошенникам почти 6 млн рублей

Жительница Ульяновского района, желая получить дополнительный доход, привлекла к участию в интернет-инвестировании свою знакомую и в итоге они отдали мошенникам 5,7 млн руб. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в отдел полиции Ульяновского района 73-летняя жительница с 73-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее и ее подруги мошеннических действий.

Полицейские установили, что 17 декабря заявительница нашла в социальной сети информационное сообщение от якобы крупной газодобывающей компании, в котором указано, что каждому гражданину страны полагается компенсационная выплата за использование недр государства. После того как женщина перешла по ссылке, ей перезвонил мошенник, представившийся менеджером этой компании и убедил заняться интернет-инвестированием.

Перечислив первый взнос в 13 тыс. руб. женщина получила «доход» 5 тыс. руб., а затем предложила своей подруге присоединиться к ее «инвестиционному проекту». Подруга потерпевшей в течение трех недель перевела злоумышленникам 3,5 млн руб. собственных сбережений и еще оформила в банке кредит на сумму более 2 млн руб., которые также перечислила на «инвестиционный счет».

В УМВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск