Александр Пушной, симфония Linkin Park и «Пиковая дама»

На следующей неделе в Уфе пройдут концерты Александра Пушнова, состоится шоу-программа Mirror of Enigma, выступит оркестр CAGMO и группа Ksb Muzic. В театрах покажут водевиль «Ханума», «Пиковую даму» и моноспектакль «А зори здесь тихие...». В кино можно будет посмотреть трагикомедию «Моди: три дня на крыльях безумия», мелодраму «Разбитые сердца», мультфильмы «Стеклодув» и «Повелитель: священное королевство».

Концерты

1 февраля в ГКЗ «Башкортостан» состоится шоу-программа Mirror of Enigma. Прозвучат легендарные хиты Enigma, Sandra, Gregorian. В программе виртуозно сочетается этно и поп-музыка, широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, мягкое и глубокое звучание которых, придает особую атмосферу и настроение. Элементы электроники, эмбиента и хорового пения обеспечивают уникальное звучание.

В «Dom печати» 4 февраля в рамках сольного тура выступит группа Ksb Muzic. Музыканты играют в разных жанрах: рок, поп, хип-хоп и других.

5 февраля в Тинькофф-Холле состоится концерт музыканта-мультиинструменталиста, певца, теле- и радиоведущего, шоумена и актера Александра Пушного. Александр Пушной — бывший участник команд КВН «НГУ» и «Сибирские сибиряки», наибольшую известность приобрел как ведущий передачи «Галилео».

Александр Пушной

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

6 февраля в конгресс-холле «Торатау» выступит камерный состав CAGMO с программой «Симфония Linkin Park при свечах». Исполнители обещают представить хиты в новом прочтении в уникальных оркестровых аранжировках. В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие композиции.

Спектакли

5 февраля в Русском драматическом театре «Миллениум» представит музыкальный спектакль «Ханума». В битве профессионалов за право устроить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Режиссер — Нина Чусова. В ролях: Сергей Рубеко, Юлия Рутберг, Елена Синилова, Ольга Арнтгольц, Ольга Волкова, Наталья Бочкарева и другие.

Наталья Бочкарева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

7 февраля в Городском дворце культуры — мистическая драма по повести Пушкина «Пиковая дама». Германн решает разбогатеть любой ценой, но готов ли он заплатить эту цену? Режиссер ставит вопрос о цене выбора: на одной чаше весов выигрыш, на другой — любовь. В спектакле мастерски переплелись черты романтизма, мистики и реализма. Театр-постановщик — Современный театр антрепризы. В ролях: Наталья Скоморохова, Иван Стебунов, Алена Яковлева, Макар Запорожский, Алина Ланина и другие.

Народная артистка России актриса Ленкома Марка Захарова, звезда кино и сериалов Анна Якунина представляет композицию по легендарной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Тема женщин на войне: молодые и красивые, веселые и смелые, они любили жизнь и мечтали о любви.

Кино

В кинотеатрах на этой неделе покажут трагикомедию «Моди: три дня на крыльях безумия». Фильм — режиссерский дебют Джонни Деппа — рассказывает о парижской жизни художника Амедео Модильяни. Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. После приезда в город видного коллекционера Моди получает шанс изменить свою жизнь и стать звездой мировой величины. В ролях: Риккардо Скамарчо, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Луиза Раньери и другие.

Джонни Депп

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В кинозалах можно будет посмотреть музыкальную мелодраму «Разбитые сердца».

Парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. В ролях: Ален Шаба, Бенуа Пульворд, Венсан Лакост, Жан-Паскаль Зади, Элоди Буше и другие.

В кинозалах покажут аниме «Повелитель: священное королевство». Момонга, ныне известный как король-заклинатель Аинз Оал Гоун, собирает армию нежити в надежде победить императора демонов Ялдаваофа. Режиссер — Наоюки Ито.

«Стеклодув» — мультфильм о юном Винсенте, отец которого владеет лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Эллиз — талантливой скрипачки. Между Винсентом и Эллиз зарождается симпатия, но взгляды на жизнь их отцов совершенно разные. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство.

В «Артерии» 5 февраля — программа «Живой звук». 6 февраля в кинолектории — цикл «Клуб любителей анимации» с кинокритиком Сергеем Бархатовым. Смотрим и обсуждаем мультфильм «Поток». 7 февраля — лекторий «Музы ХХ века» с Вадимом Халитовым. Лектор познакомит слушателей с судьбой и творчеством известных женщин ХХ века: Лили Брик и Эльзы Триоле. 8 февраля опытные и начинающие комики проверяют свои новые шутки на зрителях Stand up room.

9 февраля состоится рапид-турнир от шахматного клуба «Профи64». В тот же день — лекторий «Самооценка: инструкция по эксплуатации. Как взрослому помочь в формировании самооценки ребенку и как работать со своей самооценкой».