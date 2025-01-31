В Геленджике отметили рост числа отдыхающих в межсезонье

Геленджик в январе 2025 года посетили более 62 тыс. туристов, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

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Глава города отметил растущую заполняемость гостиниц: на февраль забронировали свыше 40% номеров, на март — 45%.

По словам Алексея Богодистова, тихий отдых в Геденжике становится востребованным за счет межсезонья.

Анна Гречко