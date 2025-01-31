В Ярославле для «легкого метро» сделают «удобное» расписание

В Ярославле для городских электричек будет разработано «удобное расписание». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что в планах у властей объединить 12 жд-станций в «легкое метро». На настоящий момент есть только 11 станций в черте города, еще одна планируется на Соколе. С 1 января 2025 года тариф на пригородные поезда в черте Ярославля стал фиксированным и составил 38 руб.

Для удобства жителей глава региона пообещал откорректировать расписание. При этом проект по созданию «полноценного легкого метро» начнут реализовывать лишь осенью.

«Существующие станции и платформы отремонтируем, особое внимание уделим созданию подъездных путей, подведем общественный транспорт. В плане работ также новая станция Сокол и наземный переход у станции Молот»,— написал губернатор.

Алла Чижова