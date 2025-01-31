Двухдневный тур в Сочи на 14 февраля может обойтись в 80 тысяч рублей

Двухдневные туры на двоих на 14 февраля с проживанием в популярных отелях Сочи могут стоить до 80 тыс. руб. В стоимость не включен перелет, который также добавит к стоимости путешествия минимум 20 тыс. руб. на человека в обе стороны, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Стоимость проживания в сочинских отелях на 14 февраля варьируется в зависимости от уровня гостиницы. За двоих на две ночи в Bridge Resort 4* можно заплатить от 24,2 тыс. руб., в то время как отели высокой категории, такие как Radisson Collection Paradise Resort & Spa 5*, могут обойтись от 95 тыс. руб. В более доступных вариантах, таких как Grafit Hotel 4*, цены начинаются от 9,6 тыс. руб. на двоих за две ночи.

На рейсах из Москвы в Сочи цены начинаются от 17,7 тыс. руб. в обе стороны на 14 февраля. Для пары, которая решит провести 14 февраля в Сочи, стоимость поездки без учета дополнительных расходов может составить от 56 тыс. до 110 тыс. руб.

Такие туры, по мнению туроператоров, остаются популярными среди туристов из ближайших регионов, однако на общем фоне наблюдается определенная стабилизация спроса.

Мария Удовик