Побережья Черного и Азовского морей восстановят к туристическому сезону

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил о готовности к полному восстановлению береговой линии и состояния Черного и Азовского морей. Меры принимают после разлива мазута с танкеров «Волгонефть» в районе Керченского пролива, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам министра, специализированная организация уже завершила обволовку судна «Волгонефть-239» и приступила к разделке кормовой части танкера. Работы планируют закончить до 31 марта 2025 года, после чего уберут насыпь для возвращения береговой линии в исходное состояние.

Господин Старовойт также подчеркнул, что власти планируют восстановить береговую линию, дно и состояние Черного и Азовского морей до уровня, существовавшего до катастрофы.

Научные организации продолжают проектирование подъема затонувших частей танкеров. Конкретные технологические решения представят на следующей неделе. Специалисты намерены исключить возможность утечки мазута из танков затонувших судов.

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Анна Гречко