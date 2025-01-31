Кубань и Ростов остаются лидерами по продажам крепкого алкоголя в ЮФО

В Краснодарском крае и Ростовской области в 2024 году зафиксировали рост продаж крепкого алкоголя. Как сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра», в Южном федеральном округе (ЮФО) объем розничных продаж водки, коньяка и ликеров с содержанием спирта свыше 25% составил около 9,9 млн декалитров (дал), что на 7% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На Кубань и Ростовскую область приходится 60% всего потребления крепкого алкоголя. В Краснодарском крае за год продали 2,49 млн дал. водки — это шестой результат в стране, уступающий лишь Москве, Санкт-Петербургу, Татарстану, Башкирии и Московской области. По сравнению с 2023 годом рост составил 4%, а с 2021 года — 23%.

Потребление коньяка в южных регионах увеличилось на 5%. Лидером по темпам роста стала Ростовская область, где за год продажи выросли на 7%, а с 2021 года — на 45%. В Краснодарском крае спрос на коньяк в 2024 году увеличился на 3%, а за три года — на 28%.

Кроме того, на Кубани наблюдается рост продаж ликеро-водочной продукции на 29% (540,76 тыс. дал), а в Ростовской области — на 31% (340,18 тыс. дал). За три года кубанцы стали покупать крепкие ликеры в 2,2 раза чаще.

С 1 января 2025 года в России произошло очередное повышение акцизов на алкоголь, однако, по мнению экспертов, мера не окажет значительного влияния на рынок.

Анна Гречко