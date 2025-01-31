Эксперты выявили снижение плодородия почв на части сельхозземель Дона

Специалисты донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в 2024 году провели исследования почв в Ростовской области и на территории Республики Калмыкия. В результате исследования были выявлены случаи снижения показателей почвенного плодородия на площади 85,3 га, из которых на 5,3 га снижение оказалось существенным. Кроме того, на площади почти 2,2 га обнаружены превышения нормативов загрязнения почв. Об этом сообщается на сайте ФГБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, выявленные случаи вреда почвам произошли из-за загрязнения бензапиреном, подвижными формами тяжелых металлов, нитратами, нефтепродуктами, патогенными микроорганизмами (включая обобщенные колиформные бактерии, такие как E. Coli и энтерококки), а также в результате снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя.

Отмечается, что факты нарушений зафиксированы в ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторами Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой и Следственным комитетом. Полученные результаты оперативно переданы для принятия соответствующих мер. О потенциальных виновных в нарушениях и что им грозит в сообщении не указывается.

Сергей Иванов