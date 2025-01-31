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В Самаре возбуждено административное дело в отношении Дома дружбы народов

Прокуратура Самары возбудила административное дело в отношении ГКУ «Дом дружбы народов» за нарушение трудовых прав работников. Об этом сегодня сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что руководство учреждения направляло сотрудников в командировки без предоставления аванса на оплату расходов по проезду и найму жилья, не выделялись суточные.

Кроме того, при направлении 17 сотрудников Дома дружбы народов в командировки не производилась денежная компенсация за задержку выплаты аванса.

В отношении юридического лица и его директора возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Алексей Алексеев

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