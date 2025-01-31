В Оренбурге на 90 суток приостановили деятельность кафе «Вилки Нет»

Ленинский районный суд Оренбурга вынес решение о приостановки деятельности индивидуального предпринимателя по оказанию услуги общественного питания, в том числе приготовлению пищи, ее хранению и реализации населению в кафе «Вилки Нет» на 90 суток. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, управление Роспотребнадзора установило нарушения санитарного законодательства РФ. В заведении отсутствовали маркировки, не соблюдались сроки годности пищевой продукции, не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали маркировки производственного инвентаря. Также отсутствовали личные медицинские книжки у персонала с отметками о прохождении медицинского осмотра (обследований) и гигиенического обучения, программы производственного контроля.

Управление контролирует исполнение выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

Руфия Кутляева