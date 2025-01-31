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Бизнес на Кубани сможет получать землю для технопарков без торгов

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки, дающие возможность предоставлять земельные участки без торгов для размещения инфраструктуры промышленных и технопарков. Такое решение было принято на очередной 52-й сессии краевого парламента.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Речь идет о технологической, транспортной и коммунальной инфраструктуре, а также об инфраструктурных объектах для развития индустриальных (промышленных) парков.

Депутаты ЗСК обратили внимание, что в Краснодарском крае сегодня наблюдается высокий спрос на промышленную инфраструктуру как для создания новых, так и для развития существующих предприятий. Дальнейшее развитие их территорий повышает инвестиционную привлекательность Кубани, позволит привлечь ресурсы для строительства современной производственной инфраструктуры и создания конкурентоспособных производств, считают они.

Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко напомнил, что в 2025 году на Кубани должны стартовать более 20 проектов по созданию и развитию импортозамещающих промышленных производств в области машино- и станкостроения, фармацевтики, радиоэлектроники.

«Внесенные нами изменения в краевое законодательство создают для этого благоприятные условия, что будет способствовать дальнейшему устойчивому росту промышленной отрасли, появлению в крае новых промышленных предприятий»,— подчеркнул председатель краевого парламента.

Леонид Ломакин

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