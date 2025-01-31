В Чувашии планируют построить 24 дома культуры и улучшить не менее 150 нынешних

В Чувашской Республике планируют построить 24 дома культуры и модернизировать не менее 150 существующих объектов. Об этом в ходе своего ежегодного послания депутатам Госсовета Чувашской Республики сказал глава региона Олег Николаев.

По словам господина Николаева, после проведения подобных работ обеспеченность инфраструктурой в области культуры достигнет 85%, а доля объектов в удовлетворительном состоянии — 90%.

«Также в текущем году в каждом муниципалитете появятся модельные библиотеки нового поколения. Эти пространства, именно так их можно назвать после модернизации, позволяют интересно провести время, почитать, поучаствовать в мастер-классах и иных досуговых и учебных мероприятиях», — сказал глава республики.

Глава Чувашии также сообщил, что не во всех опорных населенных пунктах есть библиотеки нового формата и в городах их тоже требуется больше. В перспективе создание еще 80 таких библиотек нового поколения.

Артём Дергунов