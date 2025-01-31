Прием заявок на проект «Герои. Нижегородская область» продлится до 15 марта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 31 января объявил о начале приема заявок на участие в проекте «Герои. Нижегородская область». Он отметил, что фактически это региональный этап федеральной программы «Время героев», заявки на участие будут принимать до 15 марта на сайте.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Образовательную программу разработали «Корпоративный университет правительства Нижегородской области» (КУПНО) совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Отбор участников продлится до июля 2025 года, обучение и стажировка — с августа 2025 по август 2026 года.
«Участников и ветеранов спецоперации, прошедших отбор, будем готовить к новому профессиональному пути в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях. По итогам годовой программы обучения участники получат возможность трудоустройства на руководящие должности, результаты оценки своих компетенций, дипломы о профессиональной переподготовке от РАНХиГС и КУПНО, постсопровождение и работу с наставниками», сообщил губернатор Глеб Никитин.
В списке наставников программы — восемь человек, в том числе Глеб Никитин, его зам Андрей Гнеушев, а также выпускники программы «Время героев»: спикер гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и советник нижегородского мэра Владимир Анисимов.