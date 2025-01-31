Прием заявок на проект «Герои. Нижегородская область» продлится до 15 марта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 31 января объявил о начале приема заявок на участие в проекте «Герои. Нижегородская область». Он отметил, что фактически это региональный этап федеральной программы «Время героев», заявки на участие будут принимать до 15 марта на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Образовательную программу разработали «Корпоративный университет правительства Нижегородской области» (КУПНО) совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Отбор участников продлится до июля 2025 года, обучение и стажировка — с августа 2025 по август 2026 года.

«Участников и ветеранов спецоперации, прошедших отбор, будем готовить к новому профессиональному пути в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях. По итогам годовой программы обучения участники получат возможность трудоустройства на руководящие должности, результаты оценки своих компетенций, дипломы о профессиональной переподготовке от РАНХиГС и КУПНО, постсопровождение и работу с наставниками», сообщил губернатор Глеб Никитин.

В списке наставников программы — восемь человек, в том числе Глеб Никитин, его зам Андрей Гнеушев, а также выпускники программы «Время героев»: спикер гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и советник нижегородского мэра Владимир Анисимов.

Галина Шамберина