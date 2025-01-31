Аналитики назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Краснодарском крае

Аналитики hh.ru проанализировали открытые с начала 2025 года вакансии в Краснодарском крае и вычислили, кому предлагают наибольшую зарплату в регионе. Самой высокооплачиваемой стала вакансия машиниста погрузочно-доставочной машины, которому предлагают до 780 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Такой специалист должен иметь удостоверение тракториста категории С, D (в особых отметках подземные ПДМ с ДВС), удостоверение, свидетельство машиниста ПДМ. Кроме того, он должен знать правила эксплуатации, ремонта и технического обслуживания ПДМ.

Второе место занимает вакансия директора по строительству, которому готовы платить от 350 до 700 тыс. руб. на руки. По данным размещенного на платформе объявления, кандидат должен знать современные строительные технологии, уметь работать в режиме многозадачности. У него должно быть высшее строительное/инженерное образование и опыт не менее 10 лет.

На третьем месте — предложение для врача-стоматолога (хирурга-имплантолога). Зарплата от 300 тыс. до 700 тыс. руб. до вычета налогов. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование со специализацией «хирургическая стоматология» и от двух лет опыта работы.

Также в пятерку «дорогих» специалистов входит стоматолог в Новороссийске. Кандидатам предлагают зарплату от 300 до 750 тыс. руб. на руки. Среди требований к кандидату — высшее медицинское образование, наличие медицинской книжки, опыт работы от 3 лет.

Замыкает пятерку предложение для стоматолога-хирурга с зарплатой от 250 до 700 тыс. руб. в месяц на руки. В требованиях — опыт работы от трех лет, опыт в имплантации, пластике мягких тканей, костных пластик.

Татьяна Ручкина