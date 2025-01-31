Китай заинтересовался ульяновскими специалистами

Аналитики компании HeadHunter (hh.ru, одна из крупнейших российских платформ онлайн-рекрутинга) проанализировали приглашения на нероссийские вакансии по резюме соискателей из Ульяновской области в 2024 году. Компания отмечает, что их количество выросло больше чем на треть по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Так, за 2024 год резюме соискателей из Ульяновской области получили 3,6 тыс. приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем в 2023 году (речь идет о приглашении в регион, указанный в вакансии, хотя сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской).

Лидер по приглашениям — Республика Беларусь, на нее приходится почти четверть от общего числа приглашений ульяновцам — 845, при этом за год их количество выросло на 49%. На втором месте Казахстан (770 приглашений, в сравнении с 2023 годм количество приглашений практически не изменилось), на третьем — Турция (400 приглашений, рост в сравнении с 2023 годом в 3,8 раза), следом идет Грузия (280), где количество приглашения снизилось на 41%, закрывает пятерку стран-лидеров по приглашениям Узбекистан (273, рост на 45%).

Самый внушительный рост числа приглашений показал Китай. В сравнении с 2023 годом их количество выросло в 8,8 раза, хотя по абсолютной величине оно пока невелико — 150.

Заметный рост приглашений для ульяновцев показали также Таиланд (в 5,1 раза, 31 приглашение) и Сербия (в 4,7 раза, 71 приглашение). Помимо Грузии, снизился поток приглашений из Армении (на 35% меньше) и Азербайджана (на 29%).

Чаще всего приглашения в другие страны получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13%), программисты (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%).

Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения россиянам в целом, составила в 2024 году 51,7 тыс. руб., но ряду специалистов предлагали высокую зарплату: DevOps-инженерам (специалист, который отвечает за совершенствование и автоматизацию процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения) предлагают 226 тыс. руб., руководителям группы разработки программного обеспечения — 201 тыс. руб., дата-сайентистам (специалист, работающий с данными компании и создающий алгоритмы по бизнес-процессам) — 186,8 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск