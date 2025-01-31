Нововоронежская АЭС приняла на работу более 200 новых сотрудников в 2024 году

В 2024 году коллектив Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») принял в свои ряды 208 новых сотрудников. Статус «молодой специалист» присвоен 57 работникам, которые пришли на АЭС сразу после получения среднего профессионального образования или окончания вуза.

Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

Больше всего молодежи влилось в такие производственные цеха, как реакторно-турбинный цех №2 (энергоблок №4), реакторные цеха энергоблоков №5 и 6, электроцех, цех тепловой автоматики и измерений, отдел радиационной безопасности, отдел дефектоскопии металлов и технического контроля, отдел ядерной безопасности и надежности.

«Наших работников привлекает стабильность, которую дает работа на АЭС, непрерывное развитие, новые возможности для профессионального и личностного роста. Атомная энергетика сегодня занимает лидирующие позиции и задает тренды. Выпускники, которые захотят связать свою жизнь с работой на АЭС, в полной мере смогут развить свой интеллектуальный, научный потенциал, заниматься творчеством и спортом. Нововоронежская АЭС успешно готовит кадры для российских и зарубежных АЭС, строительство которых сейчас активно ведется в Турции и Бангладеш. Скоро начнется строительство энергоблока №8 Нововоронежской АЭС. Мы открываем для сотрудников и, в особенности для молодежи, новые горизонты, мы заинтересованы в притоке новых специалистов для реализации масштабных проектов», — рассказала начальник отдела кадров НВ АЭС Наталия Бодрова.

Сейчас на Нововоронежской АЭС трудится 4 156 сотрудников, их средний возраст — 44 года. Почти треть коллектива — молодежь до 35 лет, для которой действуют различные корпоративные социальные программы. Молодым сотрудникам оказывают помощь в съеме и приобретении собственного жилья, обустройстве быта, осуществляют выплаты в связи с бракосочетанием, компенсируют затраты за занятия спортом в городских секциях и многое другое. С 2024 года до 100% выросла компенсация аренды жилья. Увеличился и беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке, а возможность отсрочки первого платежа выросла до трех лет.

Перед Госкорпорацией «Росатом» стоит амбициозная задача — привлечь в атомную отрасль 300 тыс. новых сотрудников до 2035 года. Нововоронежская АЭС проводит большую работу с учебными заведениями. При поддержке НВ АЭС Нововоронежский политехнический институт был преобразован из колледжа в вуз, где были открыты новые направления подготовки. В 2021 году на базе НВПИ появилась специальность «дефектоскопист» по подготовке экспертов в области неразрушающего контроля, выявляющих производственный брак и дефекты. По завершению обучения, которое длилось в течение 3-х лет, на Нововоронежскую АЭС уже принято первых два выпускника этой специальности, еще четыре находятся на стадии оформления и трудоустройства.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.