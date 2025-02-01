Плова ли знаем

Торговое здание у эспланады на ул. Ленина, 66а, которое администрация Ленинского района Перми требует признать самовольным и снести, могло быть незаконно реконструировано. Такую позицию высказала представитель мэрии на заседании в Арбитражном суде Пермского края. Собственник ТЦ, где сейчас работает «Центр плова», не получал на проведение реконструкции разрешительную документацию. В компании «Траст-центр», владеющей зданием, эту информацию опровергают. По данным ответчика, в ТЦ проводили капремонт, нынешнее состояние объекта для эксплуатации не опасно.



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Недавнее заседание по делу о сносе ТЦ у эспланады, на ул. Ленина, 66а, прояснило позиции администрации Перми и компании «Траст-центр», управляющей зданием. Разбирательство состоялось 30 января в Арбитражном суде Пермского края. Администрация Ленинского района Перми требует признать самовольной постройкой и снести торговое здание, где сейчас находится «Центр плова». Истец полагает, что в ТЦ провели незаконную реконструкцию. Владельцы объекта не получали для проведения работ разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию.

С заявлением к ООО «Траст-Центр» администрация Ленинского района Перми обратилась 10 декабря 2024 года. По ходатайству муниципалитета суд ввел на время рассмотрения дела обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию сделок с участком по ул. Ленина, 66а, и двухэтажным зданием кафе по этому адресу. Спорное двухэтажное здание по улице Ленина построили в 2002 году. Его общая площадь — 304,8 кв. м. Сейчас на втором этаже здания располагается кафе «Центр плова», на первом — продуктовый магазин и салон цветов. Единственным владельцем «Траст-центра» является Сергей Турышев.

На заседании в суде представитель районной администрации сообщила, что к выводам о самовольном характере здания в муниципалитете пришли по итогам обследования и акта, датированного ноябрем 2024 года. «Имеются признаки реконструкции здания, для которой не было получено разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Следовательно, мы не можем сказать, что здание является безопасным»,— обратила внимание истец.

Юрист «Траст-центра» заявил, что во внесудебном порядке эксперты подготовили для компании заключение по состоянию спорного объекта недвижимости. Согласно ему, работы, проведенные в здании, не являются реконструкцией, а обладают признаками капремонта. В частности, в постройке пробили стену, чтобы сделать небольшую комнату, которая используется как санузел. Отремонтировали лестничный марш, ведущий с первого на второй этаж. При этом общая конфигурация и площадь здания не изменились. По итогам обследования площадь здания составила 333 кв. м. Эти цифры отличаются от площади, указанной истцом. Такие данные выступающий объяснил разными методиками расчета площади объекта в обоих случаях. Кроме того, эксперт обнаружил признаки реестровой ошибки, в результате которой площадь первого этажа здания высчитали неверно.

Были приведены и другие выдержки из исследования. К примеру, истец заявлял, что при реконструкции ТЦ была пробита капитальная стена. Но по версии обследования от ответчика, в здании нет капитальной стены, так как оно относится к каркасному типу (при строительстве таких объектов капитальных стен нет). Эксперт пришел к выводу, что здание на ул. Ленина, 66а, не опасно для эксплуатации. «Изначально здание вводилось в эксплуатацию по всем нормам, с необходимыми разрешениями. Говорить, что постройка самовольная, странно»,— подчеркнул представитель «Траст-центра» и добавил, что в деле пропущен срок исковой давности. В администрации давно могли узнать обо всех изменениях, связанных со зданием. Все документы по нему направлялись в администрацию в 2008 году, в связи с изготовлением технического паспорта, а затем при подписании сторонами соглашения о перераспределении участка под ТЦ.

Судья отложила заседание по делу на март, участникам процесса было предложено ходатайствовать о проведении экспертизы.

«Самовольно возведенный объект — это не приговор»,— заявила управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова. Законодательство допускает возможность введения в оборот самовольных построек и придание им законного статуса. Для этого участок под такой недвижимостью должен иметь соответствующий правовой режим (вид разрешенного использования, зонирование, категорию), должен позволять вести строительство в своих границах. Возведенный объект не должен угрожать жизни и здоровью его владельца и иных лиц. Также в отношении строения не должны быть нарушены градостроительные и иные строительные нормы и правила, связанные с его эксплуатацией.

Если судья может самостоятельно определить правовой режим участка, то в части самого спорного объекта потребуется судебная экспертиза. Если судебная экспертиза установит, что объект не нарушает законодательно установленные нормы и правила, не угрожает жизни и здоровью, его собственник сохранит на него право и возможность его участия в обороте, резюмирует Анна Жолобова.

Евгения Ахмедова