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Стоимость премиальной недвижимости в Сочи за месяц выросла на четверть

В Сочи за месяц с ноябрь по декабрь 2024 года цены на премиальную недвижимость выросли на 26%, тогда как в экономклассе зафиксировано снижение на 3%. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра Macon, передает пресс-служба ГК «Точно».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в премиум-сегменте увеличилась с 1,2 млн руб. в ноябре до 1,6 млн руб. в декабре. В элитном сегменте рост составил 4% — с 1,439 млн до 1,492 млн руб. В то же время в экономклассе цена снизилась с 391 тыс. до 380 тыс. руб., в комфорт-классе — с 402 тыс. до 396 тыс. руб. В бизнес-сегменте стоимость осталась практически неизменной, составив 542 тыс. руб. (-0,1%).

Как отмечает руководитель отдела продаж ЖК «Светский лес» Алена Склярова, спрос на качественное жилье в Сочи остается высоким. По ее словам, из-за новых требований к комплексному развитию территорий активность девелоперов снизилась, что ограничило количество предложений на рынке. Это повлияло на рост цен, но не привело к снижению покупательской активности.

Вячеслав Рыжков

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