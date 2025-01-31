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На Ростовскую область обрушится магнитная буря в начале февраля

1 февраля Ростовскую область накроет магнитная. Она продлится около 12 часов, а ее активность будет достигать уровня G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, солнечная активность начнет усиливаться в полночь 1 февраля и продлится около трех часов. После кратковременного затишья буря снова возрастет — до уровня G1 примерно в 6:00 часов. С таким показателем она продлится в регионе до обеда. После этого ее интенсивность снизится.

Индекс G (от 1 до 5) указывает на уровень геомагнитной активности. Чем выше показатель, тем сильнее оказывается влияние на самочувствие человека.

Метеозависимым людям рекомендуется больше отдыхать, избегать стресса, а также физических нагрузок.

Анна Анисова

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