В Оренбуржье администрации сельсоветов пытались оспорить обязанность по ликвидации свалок
Администрации сельских советов Новосергиевского района не согласились с решением суда о возложении на них обязанность ликвидировать несанкционированные свалки. Они подали апелляционные жалобы, однако Оренбургский областной суд доводы жалоб оставил без удовлетворения, сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По данным регионального надзорного ведомства, на территории Покровского, Ясногорского, Нестеровского, Лапазского, Рыбинского и Кулагинского сельсоветов расположены несанкционированные свалки бытовых отходов. Местные администрации не предприняли меры по их ликвидации. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.
Суд возложил на администрации сельсоветов обязанность убрать мусорные завалы и провести рекультивацию земельных участков. Прокуратура района контролирует исполнение судебных решений.