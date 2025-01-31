В Оренбуржье администрации сельсоветов пытались оспорить обязанность по ликвидации свалок

Администрации сельских советов Новосергиевского района не согласились с решением суда о возложении на них обязанность ликвидировать несанкционированные свалки. Они подали апелляционные жалобы, однако Оренбургский областной суд доводы жалоб оставил без удовлетворения, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным регионального надзорного ведомства, на территории Покровского, Ясногорского, Нестеровского, Лапазского, Рыбинского и Кулагинского сельсоветов расположены несанкционированные свалки бытовых отходов. Местные администрации не предприняли меры по их ликвидации. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Суд возложил на администрации сельсоветов обязанность убрать мусорные завалы и провести рекультивацию земельных участков. Прокуратура района контролирует исполнение судебных решений.

Руфия Кутляева