В Тобольске суд отправил студента медколледжа на 9 лет в колонию за убийство
В Тобольске (Тюменская область) вынесен приговор 20-летнему студенту медицинского колледжа, признанному виновным в убийстве другого студента, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Суд установил, 24 декабря 2023 года в общежитии колледжа между 21-летним подсудимым и 18-летним студентом произошел конфликт, переросший в драку. Подсудимый нанес молодому человеку не менее пяти ударов в область сердца, от которых тот скончался на месте.
Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб.