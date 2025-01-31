В Тобольске суд отправил студента медколледжа на 9 лет в колонию за убийство

В Тобольске (Тюменская область) вынесен приговор 20-летнему студенту медицинского колледжа, признанному виновным в убийстве другого студента, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, 24 декабря 2023 года в общежитии колледжа между 21-летним подсудимым и 18-летним студентом произошел конфликт, переросший в драку. Подсудимый нанес молодому человеку не менее пяти ударов в область сердца, от которых тот скончался на месте.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб.

Полина Щуцкая