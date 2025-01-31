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ПЗСП помогает помогать

Сегодня мы делимся историями двух мужчин, которые возвращают будущее выпускникам интернатов проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим». Они учат ребят ходить, готовить еду, планировать бюджет и преодолевать конфликты. ПЗСП выступает партнёром и помогает оплачивать аренду тренировочных квартир, труд сопровождающих и других специалистов.

Михаил и Артём – специалисты сопровождаемого проживания. Они круглосуточно находятся с подопечными, которые проживают в тренировочных квартирах. Миша – по образованию психолог, Артём учится на факультете адаптивной физкультуры.

«Меня вдохновляют успехи ребят, как они определяют свой путь. Для меня – это возможность сделать мир добрее, помочь ребятам преодолеть трудности. Важно поддерживать и наращивать у них самостоятельность, чтобы в океане жизни они смогли плавать без всеобъемлющей посторонней помощи», – рассказывает Михаил Одинцов.

По словам координатора проекта «Вернуть будущее» Натальи Цветовой, два года назад в фонде поняли, что важно показывать подопечным мужскую позицию в жизни: «Наша мечта сбылась – к команде присоединились Артём и Михаил. Они настоящие профессионалы своего дела, делятся своим опытом, чтобы научить ребят самостоятельности. Горжусь и ценю наших мужчин».

Артём Исаев отмечает, что проект для него уже как вторая семья. Он, как педагог, даёт ребятам тот ценный и необходимый опыт для самостоятельной жизни и веру в светлое будущее.

Первые шаги к самостоятельности многие подопечные делают в тренировочной квартире, где участники проекта под руководством специалистов фонда «Дедморозим» обучаются бытовым навыкам, первичной финансовой и юридической грамотности, которые позволят им жить максимально самостоятельно. ПЗСП является партнёром проекта «Вернуть будущее», помогая социальной адаптации выпускников детских домов, имеющих ограниченные возможности здоровья, для их дальнейшей жизни в обществе.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

«Шесть лет назад проект «Вернуть будущее» начинался в квартирах, построенных ПЗСП. Рад, что наша поддержка и сотрудничество позволяет ребятам достигать целей, а сопровождающим специалистам, которые ежедневно ищут и создают возможности для полноценной жизни каждого подопечного, возвращать веру в добрые дела».

Сегодня в проекте 17 подопечных получают образование по своим возможностям, семеро имеют рабочие специальности, четверо – постоянную работу, пятеро уже получили собственное жилье. Для проживания ребят задействованы 11 квартир в двух микрорайонах Перми. Эта система помощи ляжет в основу оказания социальных услуг выпускникам детских домов-интернатов.

АО «ПЗСП»

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