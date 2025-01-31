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В 2024 году на закупку сельхозтехники из бюджета Башкирии направили 1 млрд рублей

В 2024 году сельхозпроизводителям Башкирии направлено 1 млрд руб. на возмещение затрат из регионального бюджета для реализации программы модернизации технического парка АПК, сообщает пресс-служба правительства республики. По итогам прошлого года хозяйства Башкирии закупили сельхозтехнику на сумму более 12 млрд руб., в том числе 394 трактора различного тягового класса, 181 зерноуборочный и 55 кормоуборочных комбайнов, 495 почвообрабатывающих и посевных машин и других видов техники.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В прошлом году наши аграрии, несмотря на непростые экономические условия, продолжили активное обновление парка сельскохозяйственных машин и оборудования»,— отметил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. По его словам, это хороший задел для нового полевого сезона и «фундамент будущего урожая», так как обычно «окна» для сева в республике короткие, поэтому «важно, насколько эффективная и современная техника будет в это время работать».

В рамках программы модернизации технического парка АПК сельхозпроизводителям субсидируют до 50% затрат на закупку техники и оборудования. За последние шесть лет возмещение составило 8,2 млрд руб.

Майя Иванова

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