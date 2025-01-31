«Кирпичи», «Хутор, престиж и котики», фильм про Амедео Модильяни

В Челябинске на предстоящей неделе состоятся стендап-выступления комиков Варвары Щербаковой и Алексея Квашонкина, а также концерты группы «Кирпичи» и саксофониста Анастасии Высоцкой. В театрах представят спектакли «Сторителлинг. Толстой. Притчи», «Сердце не камень», «Хутор, престиж и котики», а также балет «Щелкунчик». На выставках покажут графические работы и экспонаты, отражающие традиционные ремесла и культуру Южного Урала, а в кино — фильм «Моди: три дня на крыльях безумия» про художника Амедео Модильяни.

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В «MTC Live Холле» 2 февраля состоится выступление стендап-артистки Варвары Щербаковой, участницы «Женского стендапа». В этот раз она приезжает с новой программой, как заявляет сама артистка, «легкой и ненапряжной». Чаще всего ее шутки посвящены теме отношений, особенностям женского и мужского поведения. Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. 18+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 4 февраля пройдет десятый международный фестиваль музыкального юмора с народным артистом Игорем Бутманом. Совместно с Алексеем Гуськовым он представит музыкальный спектакль «Джаз от первого лица». Со сцены под сопровождение Московского джазового оркестра прозвучат цитаты и интервью звезд российской джазовой сцены. Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. 6+.

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В «The Бочка» 6 февраля состоится концерт группы «Кирпичи». Коллектив в 2024 году отметил свое 30-летие, в связи с чем он отправляется в юбилейный тур «ХХХ лет». Стоимость билета — от 2 тыс. до 2,8 тыс. руб. 16+.

В кинотеатре «Победа» 7 февраля выступит стендап-комик Алексей Квашонкин. Он является резидентом Stand-up club #1, а также автор комедийных шоу «Споры», «Друзья». В Челябинск Алексей Квашонкин приезжает в рамках нового тура со свежей программой «Что не требовалось доказать». Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 1,8 тыс. руб. 18+.

В Paulaner Bruhaus 7 февраля выступит саксофонист Анастасия Высоцкая, известная под псевдонимом Ladynsax. Она отправляется в тур в честь десятилетия на сцене. Артистка исполнит собственные джазовые композиции. Стоимость билета — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. 0+.

Спектакли

В студии-театре «Манекен» 1 февраля представят спектакль «Сторителлинг. Толстой. Притчи». На сцене несколько человек расскажут восемь историй Льва Толстого. Декламация будет сопровождаться актерской импровизацией и яркими постановочными решениями. Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Во Дворце культуры железнодорожников 2 февраля представят балет «Щелкунчик». На сцене гости увидят знаменитый сюжет о девочке Мари, которая получает в подарок куклу для колки орехов — Щелкунчика. Ночью она становится участницей сказочных событий, попадая в волшебную страну. В этом путешествии ее сопровождает оживший Щелкунчик, которого Мари спасла от Короля Мышей. Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 3 тыс. руб. 0+.

В Новом художественном театре 6 февраля представят спектакль «Сердце не камень» по одноименному произведению Александра Островского. Богатый купец из-за болезни готовится составлять совещание. Он сомневается в том, кому оставить наследство — молодой жене, племяннику или бедным. На него также давят родственники, рассказывая о похождениях его супруги, которая на самом деле ведет скромный и затворнический образ жизни, не принимая ухаживаний со стороны. Стоимость билета — 400-600 руб. 16+.

В Новом художественном театре 7 февраля также покажут спектакль «Хутор, престиж и котики» по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской. По сюжету из Москвы в родной хутор возвращается первокурсница Лиля. Вместе с ней приехали ее возлюбленный и подруга. Однако им совсем неинтересен местный колорит. Они хотят снять кино о «загнивающей провинции», которой на хуторе нет. Лиля пытается уговорить семью подыграть им и изобразить упадок. Стоимость билета — 400-600 руб. 16+.

Выставки

В штабе хранителей наследия «Культурный слой» 1 февраля открывается выставка лаборатории «Тропы» под названием «Искусство ориентирования в неизвестности». Это проект, который объединил художников и ремесленников Челябинской области. Участницы лаборатории шесть месяцев изучали традиционные ремесла и культуру Южного Урала, чтобы создать свои работы. Вход свободный. Выставка будет работать до 28 февраля 2025 года.

В челябинском Центре искусств 5 февраля откроется выставка «Черным по белому». На ней представят графические листы и книжные издания с иллюстрациями художницы Ирины Аникиной. Экспозиция будет представлена до 25 февраля. Вход свободный.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: интернет-портал fototrap.ru Фото: интернет-портал fototrap.ru

В кинотеатре имени Александра Пушкина 1 и 2 февраля покажут фильм «Моди: три дня на крыльях безумия», который режиссировал актер Джонни Депп. Кинокартина посвящена истории успеха итальянского художника Амедео Модильяни. Главную роль сыграл Риккардо Скамарчо. Фильм транслируется на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 250 руб. 18+.

Ольга Воробьева