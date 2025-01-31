В Тутаеве построят завод по производству упаковочной ленты

На территории опережающего развития (ТОР) в Тутаеве построят завод по изготовлению полипропиленовой упаковочной ленты. Проект производственного комплекса получил положительное заключение экспертизы, такие данные размещены в Едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Застройщиком выступает ООО «Завод промышленной упаковки», которое является резидентом индустриального парка «Тутаев». Производство построят на земельном участке площадью 5 га на улице Промышленной. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в «Корпорации развития Ярославской области», стоимость инвестиционного проекта составит 438 млн руб., будет создано 93 рабочих мест. Планируется, что завод начнет свою работу в 2027 году.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на территории опережающего развития в Тутаеве планируется к размещению девять новых производств. Резиденты ТОР получают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых. Кроме того, до 2029 года действует пониженная ставка по страховым взносам — до 7,6% вместо 30%.

Алла Чижова