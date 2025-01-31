Дополнительная «Ласточка» из Аши в Уфу будет курсировать ежедневно

С 30 марта дополнительная пара поездов «Ласточка», курсирующая между Ашой и Уфой по выходным, будет ездить по маршруту ежедневно. Пока в тестовом режиме до 31 мая, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Решение о сохранении увеличенной периодичности движения будет принято исходя из динамики пассажиропотока»,— говорится в сообщении.

Помимо этого, с 30 марта будет продлен маршрут электропоезда Уфа — Усть-Катав до станции Вязова с оборотом по станции Мурсалимкино по выходным и праздничным дням.

По данным миндортранса региона, в 2024 году Башкортостанская пригородная пассажирская компания отправила со станций Челябинской области 179 тыс. пассажиров, что на 45 тыс. или 33%, больше, чем в 2023 году. Это максимальный показатель пассажиропотока компании в регионе за последние 14 лет. В том числе «Ласточки» по территории области перевезли 59 тыс. пассажиров, что на 55% превышает показатель предыдущего года.

Рост обусловлен продлением электрички Дема —Кропачево до Усть-Катава и запуском второй пары поездов «Ласточка» между Уфой и Ашой.