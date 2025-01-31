«Ласточку» Тольятти — Новокуйбышевская могут продлить до Сызрани

Скоростной пригородный поезд «Ласточка» Тольятти — Новокуйбышевская могут продлить до Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В планах значится проработка этого вопроса с министерством транспорта Самарской области. Маршрут может быть продлен сначала по выходным, а затем и в остальные дни. Рассматривается возможность увеличения числа поездов на данном направлении.

С 13 января 2025 года Куйбышевская магистраль запустила первый Самарский диаметр в регионе по аналогии с московскими. Скорые пригородные поезда «Ласточка» Тольятти — Самара продлены до станции Новокуйбышевская с остановкой на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород, Липяги. Последняя находится в черте Новокуйбышевска и является третьей по пассажиропотоку в регионе после Самары и Ягодной.

Андрей Сазонов