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Покупка и продажа подержанного смартфона: правила, которым нужно следовать

На вторичном рынке товаров можно найти множество подходящих предложений о покупке и продаже техники по доступным ценам. О том, как покупать и продавать подержанные смартфоны, рассказал руководитель проектов МегаФона по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Процесс подготовки телефона к продаже состоит из нескольких простых, но важных шагов. В первую очередь убедитесь в том, что вы уже перенесли всю необходимую информацию на другое устройство или в облачное хранилище. Следующим этапом будет выход из своей учетной записи, так как это необходимо для защиты вашей конфиденциальности. Далее требуется извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать eSIM в настройках смартфона. Завершающим этапом перед продажей телефона будет его сброс до заводских настроек. Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их.

При покупке подержанного устройства также есть определенные правила, которым стоит следовать. Определившись с моделью телефона, выберите продавца с оптимальным по цене и качеству товаром. Изучите отзывы о нем, проверьте его рейтинг, а затем договоритесь о встрече. Если вы нашли магазин с подержанными устройствами, то сделайте аналогичную проверку. Товар также стоит тщательно проверить перед покупкой. Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства. Для телефонов от компании Apple можете проверить серийный номер (IMEI). Введите его на сайте IMEI.info и убедитесь, что устройство не внесено в черный список операторов или не было утеряно.

И напоследок эксперт советует проверить, удалил ли предыдущий владелец свою учетную запись и данные. Если вас все устроило, то можно смело приобретать устройство.

Эти несложные советы помогут вам быстро и безопасно приобретать и продавать гаджеты.

ПАО «МегаФон»

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