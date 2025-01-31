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На Дону изготовили 5 тонн творога из 2,5 тонн сырья

В Ростовской области с 6 по 12 января на предприятии изготовили 5,5 т творога из нелогичного объема сырья — 2,5 т. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным системы «Меркурий», творог произведен из сливок в количестве более 700 кг и сухого молока массой 1,8 т, что фактически невозможно: такие пропорции противоречат стандартной практике изготовления молочной продукции.

Сопроводительные ветеринарные документы, оформленные на творог, аннулированы. Произведенная молочная продукция будет изъята из оборота.

Снежана Стодольская

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