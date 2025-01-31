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Жителя Тольятти обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте кастета

В Центральный районный суд Тольятти направлено уголовное дело 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном изготовлении и сбыте холодного оружия, сообщили сегодня в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2024 года тольяттинец при помощи жестяной банки, фрагментов металла и формы из песка изготовил кастет, который в этот же день передал своему знакомому.

Знакомый же избил кастетом другого гражданина, причинив его здоровью легкий вред.

«Согласно заключению эксперта, по своей конструкции изготовленный предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия»,— пояснили в прокуратуре.

Теперь «оружейника» будут судить.

Алексей Алексеев

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