Чистые продажи Novartis в 2024 году выросли на 12%

По итогам 2024 года чистые продажи от продолжающихся операций швейцарской фармацевтической компании Novartis увеличились на 12%, до $50,3 млрд. Операционная прибыль за отчетный период выросла на 55%, до $14,5 млрд, а чистая прибыль — на 45%, до $11,9 млрд. Как отмечает компания, значительный вклад в рост продаж внесли пользующиеся спросом препарат для лечения сердечной недостаточности «Энтресто» и противовоспалительное средство «Козэнтикс». Продажи этих препаратов выросли за год на 31% и 25% соответственно. По итогам четвертого квартала чистые продажи от продолжающихся операций Novartis выросли на 16%, до $13,2 млрд. Это лучше, чем ожидали аналитики LSEG, однако ниже, чем прогнозировала ранее сама компания.

Продолжающиеся операции включают показатели всех подразделений Novartis, за исключением Sandoz, в отношении которого в 2022 году было принято решение о выделении в отдельную компанию, и этот процесс завершился в 2023 году. В общую отчетность Novartis по итогам 2023 года результаты Sandoz вошли, а в 2024 году — уже нет. Поэтому общие результаты Novartis по итогам четвертого квартала и всего 2024 года оказались ниже показателей 2023 года. Чистая годовая прибыль упала с $14,8 млрд до $11,9 млрд, чистая квартальная прибыль — с $8,5 млрд до $2,8 млрд.

Руководство Novartis приняло решение о повышении дивидендов по итогам 2024 года на 6,1%, до $3,84 за акцию. Акции Novartis реагируют на отчетность ростом на 1,8%. За последний месяц акции компании выросли на 7,6%.

Алена Миклашевская