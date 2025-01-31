Татарстан стал первым регионом России, где был заключен цифровой контракт

В 2024 году Татарстан стал первым регионом страны, где был заключен цифровой контракт. Об этом стало известно в ходе ежегодной коллегии Государственного комитета Татарстана по закупкам.

По словам руководителя ведомства Марата Зиатдинова, с 2024 года заказчики обязаны заключать цифровой контракт по итогам конкурентных закупок. Плюс цифрового контракта для государства означает прозрачность закупок и существенное снижение коррупционных рисков.

«Для заказчиков — это исключение ошибок при заключении контракта с последующим автоматизированным контролем, включая финансовый. Для поставщиков — достоверность условий контракта и снижение вероятности возникновения протоколов разногласий», — сказал господин Зиатдинов.

Республика стала первым регионом, чьи заказчики заключили цифровые контракты с единственным поставщиком. В пилотном проекте приняли участие театр им. Г. Камала, театр оперы и балета им. М. Джалиля, учреждение «Безопасность дорожного движения», а также Госкомитет Татарстана по закупкам и Минздрав республики.

Артём Дергунов