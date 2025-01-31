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Работник пострадал во время разгрузки шпал на железной дороге в Удмуртии

В Удмуртии предъявили обвинение в нарушении требований охраны труда 44-летнему бригадиру одной из подрядных организаций, обслуживающих железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что 27 апреля 2024 года обвиняемый не обеспечил техническую возможность выгрузки шпал с железнодорожных подвижных платформ с помощью подъемных механизмов. Во время работ по выгрузке вручную борт платформы открылся, на ногу одному из работников выпала железобетонная шпала. Это причинило тяжкий вред его здоровью.

Уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. По статье предусматривается до одного года лишения свободы.

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