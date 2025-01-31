Союз журналистов Оренбуржья возглавил бывший чиновник и издатель

Председателем Союза журналистов Оренбуржья избран Александр Здвижков. Решение было принято на конференции областного отделения СЖР. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александру Здвижкову 37 лет. Он окончил факультет журналистики оренбургского госуниверситета и начал карьеру в 2005 году в должности педагога допобразования в местном дворце творчества детей и молодежи.

После этого Александр Здвижков был редактором «Орен-ТВ», работал в АО «ТВЦ «Планета» и был редактором тематического вещания. С 2022-го по 2023 годы он трудился на посту замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области. В настоящее время Александр Здвижков возглавляет издательский дом «Оренбуржье».

Георгий Портнов