В Самаре «ПЖРТ Промышленного района» отреагировало на коммунальную аварию после вмешательства прокуратуры

В Самаре УК «ПЖРТ Промышленного района» после вмешательства прокуратуры устранила последствия коммунальной аварии в многоквартирном доме на ул. Воронежской, 141, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Жители дома направили в районную прокуратуру коллективное обращение, в котором указали, что подвал дома долгое время затоплен канализационными стоками, а также захламлен строительным и бытовым мусором, при этом управляющая компания бездействует и не реагирует на обращения.

«Прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен: виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, организация провела необходимые работы по очистке подвального помещения дома»,— отмечается в сообщении прокуратуры.

Сабрина Самедова